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Достоверно оценить ущерб Курской области от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удастся до полного освобождения региона, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал такое положение дел очевидным. Представитель Кремля также подчеркнул, что подсчитать масштабы убытков – "прерогатива руководителя региона, и он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам".

Таким образом Песков прокомментировал решение врио главы Курской области Александра Хинштейна о взыскании с врио министра восстановления и развития региона Алексея Карнаушко в связи с тем, что он назвал сумму ущерба Курской области от атаки украинских войск.

Чиновник утверждал, что он оценивается на сумму порядка 750 миллиардов рублей. Карнаушко также отмечал, что обстановка в регионе остается стабильно напряженной.

Бои с украинскими формированиями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Согласно последним данным, армия России освободила около 63% изначально занятой ВСУ территории Курской области. Российские военные освободили порядка 801 километра земель и 1 268 квадратных километров оккупированных территорий.

