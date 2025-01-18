Хинштейн заявил о недоверии к ряду чиновников Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что доверяет не всем чиновникам региона. Об этом он рассказал в ходе внеплановой встречи с жителями Суджанского района области, видео с которой опубликовало интернет-издание "Секунда".

"Я считаю, что очень многие должны за то, что здесь происходит из-за коррупционной схемы, ответить", – рассказал он собравшимся жителям.

По некоторым из курских чиновников, подчеркнул Хинштейн, уже направлены материалы в правоохранительные органы.

Ранее врио губернатора Курской области уже поручил подготовить документы для создания рабочей группы, которая будет заниматься решением проблем жителей приграничья. Участие в группе будут принимать главы местного самоуправления и федеральных структур, а также представители самих граждан. По мнению Хинштейна, такой подход является единственно верным.

