Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 16:33

Политика

Хинштейн принял решение провести проверку "Корпорации развития Курской области"

Фото: kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн 23 декабря направит в прокуратуру обращение, в котором потребует провести комплексную проверку АО "Корпорация развития Курской области" после ареста двух руководителей компании. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Хинштейн напомнил, что данная организация создана и находится под контролем регионального правительства, а также является генподрядчиком по ряду важных объектов для государственных нужд.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство Курской области окажет всю помощь следственным и правоохранительным органам при расследовании должностных и коррупционных преступлений.

"Каждый, кто преступил закон, должен знать: никакого снисхождения и поблажек – ему не будет. Особенно, если речь идет о такой важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений", – отметил врио главы региона.

Однако он также вспомнил о существовании принципа презумпции невиновности, поэтому не стал говорить о чьей-либо виновности. Хинштейн выразил уверенность в том, что уполномоченные органы разберутся в этом инциденте, а окончательное решение примет суд.

О задержании гендиректора компании "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина стало известно накануне. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями во время строительства фортификационных сооружений в приграничье. Это привело к необоснованным тратам средств из бюджета в размере более 173 миллионов рублей.

По данным СМИ, против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Читайте также


политикапроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика