Хинштейн принял решение провести проверку "Корпорации развития Курской области"

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн 23 декабря направит в прокуратуру обращение, в котором потребует провести комплексную проверку АО "Корпорация развития Курской области" после ареста двух руководителей компании. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Хинштейн напомнил, что данная организация создана и находится под контролем регионального правительства, а также является генподрядчиком по ряду важных объектов для государственных нужд.

Кроме того, он подчеркнул, что правительство Курской области окажет всю помощь следственным и правоохранительным органам при расследовании должностных и коррупционных преступлений.

"Каждый, кто преступил закон, должен знать: никакого снисхождения и поблажек – ему не будет. Особенно, если речь идет о такой важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений", – отметил врио главы региона.

Однако он также вспомнил о существовании принципа презумпции невиновности, поэтому не стал говорить о чьей-либо виновности. Хинштейн выразил уверенность в том, что уполномоченные органы разберутся в этом инциденте, а окончательное решение примет суд.

О задержании гендиректора компании "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина стало известно накануне. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями во время строительства фортификационных сооружений в приграничье. Это привело к необоснованным тратам средств из бюджета в размере более 173 миллионов рублей.

По данным СМИ, против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

