МО РФ: российский рядовой обратил в бегство украинских диверсантов

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Рядовой Ильфат Гарипов, находившийся на наблюдательном посту, обнаружил диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в одиночку вступил с ней в бой, сообщили в Минобороны России.

Противник двигался в направлении позиций российских военных. Заметив это, Гарипов решил устроить засаду, преградив боевикам путь. Он переместился и оборудовал место для стрельбы, воспользовавшись для укрытия условиями местности. Когда украинские военные зашли в сектор ведения огня, Гарипов открыл по ним стрельбу.

В первые несколько минут боя диверсионная группа понесла большие потери, а затем солдаты ВСУ сбежали, оставив своих раненых товарищей.

Другой подвиг совершил российский рядовой Иван Котягов, который доставлял боеприпасы в составе колонны. В пути она подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск.

Российский военный быстро сориентировался и понял, что попадание в машину с боеприпасами может привести к уничтожению значительной части колонны. Тогда Котягов, находившийся за рулем грузового автомобиля "Урал", начал маневрировать по местности и вывел машину из-под украинского обстрела.

Ранее российские войска поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Под удар также попали украинские дроны и горюче-смазочные материалы. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили скопление живой силы противника и технику в 136 районах.