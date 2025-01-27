Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок городского типа Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны России.

Российская армия поразила формирования танковой, механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка ДНР. Противник потерял более 160 военных, танк, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Ранее российские военные ликвидировали пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ в районе Новодмитровки в ДНР. Для поражения цели использовалась авиационная бомба ФАБ-1500, которая оснащена модулем планирования и коррекции.

До этого ВС РФ поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу ВПК страны. Были задействованы оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.