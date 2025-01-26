ВС РФ освободили село Зеленое в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль село Зеленое в Донецкой Народной Республике. Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе спецоперации в своем телеграм-канале.

Населенный пункт освобожден подразделениями группировки войск "Центр", уточнили в ведомстве.

Кроме того, ВС РФ поразили живую силу и технику противника в районе пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка.

ВСУ лишились до 650 военных, четырех ББМ, восьми автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Ранее российская армия поразила критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работу ВПК страны. Для нанесения удара задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также ВС РФ уничтожили скопления живой силы и техники противника в 144 районах.

