Сийярто обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва газопровода "Турецкий поток" частью атак Украины на энергоснабжение страны. Об этом он заявил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Эта попытка террористической атаки хорошо вписывается в серию, в которой украинцы постоянно пытаются предотвратить транспортировку российского газа и нефти в Европу", – отметил министр.

По словам главы ведомства, Киев уже совершал диверсию на газопроводе "Северный поток", перекрыл поставки природного газа и нефти для Венгрии и Словакии. В последние недели он атаковал инфраструктуру "Турецкого потока" на территории России, напомнил он.

Сийярто также указал на грубость поведения Украины в отношении суверенитета Венгрии. Он обратил внимание, что Европа близится к энергетическому кризису.

Глава МИД страны сообщил, что Венгрия, Сербия, Турция и Россия договорились принять решительные меры для защиты газопровода.

"Мы договорились, что будем оставаться в тесном контакте, каждый внесет свой вклад, каждый примет решительные меры, чтобы обеспечить защиту газопровода "Турецкий поток" на всем его европейском участке", – добавил Сийярто.

Об обнаружении бомбы рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, заявил сербский президент Александр Вучич 5 апреля. По его данным, взрывчатка была найдена в автономном крае Воеводина. После этого военные усилили охрану станции.

