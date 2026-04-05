ТАСС: умер создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Александр Леонов

Герой Труда РФ, создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Александр Леонов скончался на 75-ом году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Леонова.

Он являлся генеральным директором, генеральным конструктором НПО машиностроения. Леонов руководил и участвовал в создании ракеты "Циркон" и боевом оснащении для межконтинентальных баллистических боеприпасов "Авангард".

Кроме того, предприятие производит радарные спутники дистанционного зондирования Земли семейства "Кондор".

Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. Он отучился в МАИ имени Орджоникидзе на специальности "Летательные аппараты".

На НПО машиностроения Леонов пришел в 1975 году. Там он начинал с инженера-конструктора и вырос до руководителя предприятия. Леонов является лауреатом премии правительства РФ и заслуженным машиностроителем России. Он также удостаивался почетной грамоты правительства РФ и различных медалей.

