29 января, 22:06Регионы
Одетым в Человека-паука воспитателям детсада на Кубани запретили костюмы зарубежных героев
Поводом стало празднование в учреждении дня рождения одного из воспитанников, во время которого воспитатели переоделись в обтягивающие костюмы Человека-паука. Причем, как уточнили в администрации, героев выбрал сам именинник с родителями.
Кадры данного мероприятия появились ранее в телеграм-канале SHOT. Выбор персонажа возмутил родителей, выразивших недовольство переодеванием в иностранных супергероев, а не в отечественных.
По словам директора детсада, семьи обычно заказывают российских героев, как леших или Дедов Морозов.
В конце позапрошлого года в России предложили создать список рекомендаций по организации детских праздников, включив туда обязательное присутствие актеров только в костюмах персонажей из отечественных мультфильмов. Автором инициативы стал общественник Михаил Ветров.
По его мнению, демонстрация на детских мероприятиях таких героев, как Человека-паука или Бэтмена, является пропагандой ценностей враждебного России государства.