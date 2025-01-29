Одетым в Человека-паука воспитателям детсада на Кубани запретили костюмы зарубежных героев

Видео: телеграм-канал SHOT

С воспитателями детского сада в Краснодаре провели разъяснительную работу, темой которой стал категорический запрет на использование костюмов зарубежных героев и музыки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

Поводом стало празднование в учреждении дня рождения одного из воспитанников, во время которого воспитатели переоделись в обтягивающие костюмы Человека-паука. Причем, как уточнили в администрации, героев выбрал сам именинник с родителями.

Кадры данного мероприятия появились ранее в телеграм-канале SHOT. Выбор персонажа возмутил родителей, выразивших недовольство переодеванием в иностранных супергероев, а не в отечественных.

По словам директора детсада, семьи обычно заказывают российских героев, как леших или Дедов Морозов.

В конце позапрошлого года в России предложили создать список рекомендаций по организации детских праздников, включив туда обязательное присутствие актеров только в костюмах персонажей из отечественных мультфильмов. Автором инициативы стал общественник Михаил Ветров.

По его мнению, демонстрация на детских мероприятиях таких героев, как Человека-паука или Бэтмена, является пропагандой ценностей враждебного России государства.