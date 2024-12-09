Представители Деда Мороза сочли нелогичной идею признать Санта-Клауса иноагентом

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Идея признания Санта-Клауса иноагентом является нелогичной. Об этом представители Деда Мороза из Великого Устюга заявили телеграм-каналу Shot.

Свою позицию пресс-служба российского волшебника мотивировала встречным предложением признать иностранным агентом в РФ и действующего президента США Джо Байдена.

Изначально с соответствующей инициативой в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник посчитал, что образ Санта-Клауса популярен в недружественных РФ странах и заменяет образ традиционного Деда Мороза, разрушая российские ценности.

Кроме того, по словам Бородина, американского волшебника используют многие иностранные компании, стоимость товарных знаков которых оценивается в 1,6 триллиона долларов. Он уверен, что предприятия с помощью Санты-Клауса "наживаются" в России.

В прошлом году Санта-Клаус стал популярнее Деда Мороза среди россиян. По результатам опроса, образ второго как первую ассоциацию с Новым годом и Рождеством называли в 1,5 раза реже по сравнению с Сантой. При этом еще 54% их путали, а 15% были уверены, что это один и тот же персонаж.

Между тем в Москве стартовала почтовая кампания Деда Мороза. Все горожане смогут получить ответ на свои письма, опущенные в специальные почтовые ящики, которые появились в парках, культурных учреждениях и площадках, а также в торговых центрах.