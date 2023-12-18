В России призвали проводить детские праздники с отечественными персонажами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать в России список рекомендаций по организации детских праздников, включив туда обязательное присутствие актеров только в костюмах персонажей из отечественных мультфильмов. Соответствующее обращение он направил на имя министра культуры Ольги Любимовой, передает RT.

Он напомнил, что на мероприятиях в прошлые годы выступали персонажи, далекие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих РФ. К таким он отнес Человека-паука, Бэтмена и других.

Однако демонстрация таких героев на детских мероприятиях, по мнению Ветрова, является пропагандой ценностей враждебного России государства.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование чуждых и зловредных западных "супергероев", – следует из текста обращения.

Ранее замглавы Минкультуры РФ Андрей Малышев сообщал, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не выйдут в российский кинопрокат из-за того, что они не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в РФ. Сокращение в прокате фильмов голливудских студий положительно влияет на отечественную киноиндустрию, добавил он.

Однако замглавы комитета Госдумы по информационный политике Антон Горелкин ответил ему, заявив, что кинокартины не противоречат указанным целям и задачам.

По его мнению, "Барби" и "Оппенгеймер" лучше тех картин, которым Минкультуры выдало прокатное удостоверение в 2023 году. Он также подчеркнул, что те, кто хотел посмотреть голливудские картины, уже сделали это.



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