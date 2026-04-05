Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом пандемии коронавируса

Нынешняя обстановка в мире похожа на начало пандемии коронавируса, который подорвал экономики всех государств. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, многие чиновники Евросоюза и Великобритании пока не осознают, какие экономические потрясения им предстоит пережить.

Дмитриев рекомендовал быть готовыми к масштабным кризисам в энергетике, экономике и сельском хозяйстве и поддерживать политиков, которые хотят принимать честные решения. Также он посоветовал другим странам покупать энергоресурсы из России.

Ранее глава РФПИ заявил, что надвигающееся "цунами" из-за резкого роста цен на нефть и газ разорит Европу. По его мнению, это является следствием "упрямой стратегической глупости" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас. Он отметил, что политики сами отказались от надежной и экономически выгодной российской энергии.

