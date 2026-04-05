Вытолкнувший проводницу из поезда пассажир задержан в Костромской области

Пассажир поезда № 149 Челябинск – Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из тамбура, в результате чего она получила серьезную травму. Он задержан, сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

Перевозчик уточнил, что инцидент произошел в ходе конфликта на станции Поназырево Костромской области.

"В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего", – подчеркнули РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В настоящее время проводница находится в медучреждении, отметил перевозчик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений"). Северо-Западная транспортная прокуратура взяла расследование на контроль.

Ранее в Москве мужчина получил 2 года условно с испытательным сроком за нападение на контролера в автобусе. Летом 2025 года он попытался вырвать служебное оборудование у контролера во время проверки оплаты проезда в автобусе, а также ударил женщину по голове.

