05 апреля, 17:47

Происшествия

Вытолкнувший проводницу из поезда пассажир задержан в Костромской области

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пассажир поезда № 149 Челябинск – Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из тамбура, в результате чего она получила серьезную травму. Он задержан, сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).

Перевозчик уточнил, что инцидент произошел в ходе конфликта на станции Поназырево Костромской области.

"В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего", – подчеркнули РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

В настоящее время проводница находится в медучреждении, отметил перевозчик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений"). Северо-Западная транспортная прокуратура взяла расследование на контроль.

Ранее в Москве мужчина получил 2 года условно с испытательным сроком за нападение на контролера в автобусе. Летом 2025 года он попытался вырвать служебное оборудование у контролера во время проверки оплаты проезда в автобусе, а также ударил женщину по голове.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

