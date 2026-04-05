Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море, погиб старший помощник капитана. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам губернатора, двое человек пропали без вести. Он добавил, что девять моряков смогли самостоятельно покинуть судно и доплыть до берега. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Ранее иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море. Береговые службы страны получили сигнал SOS от судна. После этого государственные органы Туркмении, которые занимаются ликвидацией и предотвращением ЧС, начали спасательную операцию.

Благодаря оперативным действиям специалисты смогли спасти всех членов экипажа корабля.

