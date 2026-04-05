Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ после хет-трика

Нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В матче против "Флорида Пантерз" российский форвард оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

Встреча завершилась уверенной победой "Питтсбурга" со счетом 9:4. Благодаря этому выступлению Малкин достиг отметки в 1403 очка за карьеру в НХЛ. Он стал одним из трех игроков в истории клуба, набравших более 1400 очков, наряду с Сидни Кросби и Марио Лемье.

Также он стал 23-м игроком в истории лиги, преодолевшим рубеж в 1400 очков в регулярных чемпионатах, и вторым российским хоккеистом после Александра Овечкина с таким достижением.

Второй звездой игрового дня стал Клейтон Келлер из "Юта Маммот", а третьей – Адриан Кемпе из "Лос-Анджелес Кингз".

Ранее Овечкин заявил, что не хочет рисковать здоровьем ради продления спортивной карьеры. По словам спортсмена, итоговое решение о его дальнейшем участии в соревнованиях будет зависеть от физической формы. Он указал, что хоккей сейчас жесткий и быстрый, и в силу своего возраста ему тяжело соперничать с молодыми спортсменами.