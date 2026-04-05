Три человека пострадали при пожаре в ТЦ "Гиант" в Калининграде

Три человека пострадали в результате пожара в торговом центре "Гиант" на Московском проспекте в Калининграде. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в МАХ.

По словам главы региона, у пострадавших нет ожогов, двоих из них госпитализируют в БСМП (больница скорой медицинской помощи. – Прим. ред.), их состояние оценивается как стабильное.

На месте происшествия работают 7 бригад скорой помощи, задействованы 17 единиц пожарной техники и 85 человек личного состава.

Возгорание произошло днем в воскресенье, 5 апреля. По предварительным данным, площадь пожара превышает 1 тысячу квадратных метров. Огонь перекинулся на машины на парковке. Посетителей эвакуируют.

