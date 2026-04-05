В Сербии заявили, что диверсию на газопроводе планировал иностранец

Диверсию с применением бомбы на газопроводе, проходящем через Сербию и Венгрию, планировал иностранный гражданин. Об этом сообщил директор сербского Военного агентства безопасности (ВБА) Джуро Йованич.

"У нас была информация о том, что один из членов группы мигрантов призывного возраста попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре", – цитирует его ТАСС.

Глава ВБА пообещал, что подозреваемого арестуют. Кроме того, Йованич отметил, что операции по обнаружению бомбы поспособствовали оперативная работа и плодотворный обмен сведениями с другими службами.

Как он добавил, маркировка на взрывчатке указывает на американское производство.

Об обнаружении бомбы рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, заявил сербский президент Александр Вучич 5 апреля. По его данным, взрывчатка была найдена в автономном крае Воеводина. После этого военные усилили охрану станции.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал попытку подрыва газопровода "Турецкий поток" частью атак Украины на энергоснабжение страны. Он подчеркнул, что Венгрия, Сербия, Турция и Россия договорились принять решительные меры для защиты объекта.

