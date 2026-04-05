Новости

Новости

05 апреля, 19:46

Сальдо: сухогруз в Азовском море потерпел крушение после атаки БПЛА

Сухогруз в Азовском море потерпел крушение после атаки БПЛА – Сальдо

Сухогруз "Волго-Балт", потерпевший крушение в акватории Азовское море, был атакован украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона заявил, что инцидент произошел 3 апреля. Судно, перевозившее груз пшеницы, подверглось атаке БПЛА. После этого экипаж покинул тонущее судно. Связь с моряками удалось установить лишь 5 апреля, они самостоятельно добрались до берега в районе села Стрелковое. На берегу обнаружили 9 членов экипажа.

Губернатор уточнил, что в результате происшествия погиб старший помощник капитана. Судьба еще 2 членов экипажа остается неизвестной. Также он добавил, что капитан судна госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам оказывается медицинская и психологическая помощь.

До этого иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море. Береговые службы страны получили сигнал SOS от судна. После этого государственные органы Туркмении, которые занимаются ликвидацией и предотвращением ЧС, начали спасательную операцию.

