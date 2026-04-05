Лавров и Аракчи провели телефонный разговор и призвали к деэскалации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Беседа состоялась 5 апреля по инициативе иранской стороны, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе разговора стороны уделили особое внимание ситуации вокруг иранской атомной электростанции АЭС Бушер. Министры подчеркнули недопустимость создания угроз жизни и здоровью персонала станции, а также рисков радиоактивной катастрофы для всего региона.

Лавров и Аракчи также заявили о необходимости немедленного прекращения атак на гражданскую, промышленную и энергетическую инфраструктуру Ирана, включая объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

С российской стороны была выражена надежда на успех усилий по деэскалации напряженности вокруг Ирана. В Москве считают, что этому мог бы способствовать отказ США от ультимативной риторики и возвращение ситуации в переговорное русло.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств призвали воздерживаться от шагов, способных подорвать перспективы политико-дипломатического урегулирования, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть заключена уже 6 апреля. Это прозвучало на фоне угроз в отношении Ирана, если правительство республики не откроет Ормузский пролив.

Также сообщалось, чт США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер" утром 4 апреля. В результате погиб один из сотрудников. При этом, как подчеркивали в организации по атомной энергии Ирана, удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.