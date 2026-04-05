Собянин рассказал о работе столичного учебно-методического центра для пожарных

Столичные пожарные и спасатели могут обучаться и повышать квалификацию в специализированном учебно-методическом центре. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что всего центр предлагает свыше 120 учебных программ. Ежегодно из него выпускаются тысячи слушателей, которые следят за безопасностью в Москве.

Отрабатывать навыки на практике можно на специальной учебно-тренировочной площадке. Тренажеры помогают спасателям проработать самые разные сценарии.

Кроме того, добавил Собянин, в центре уже более 16 лет функционирует реабилитационный центр для поддержания здоровья пожарных и спасателей. Там есть множество программ восстановления, в том числе механотерапия и лечебная физкультура.

Ранее градоначальник рассказал, что с 2011 года в столице построили 26 зданий для пожарных депо. Их общая площадь превышает 95 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в прошлом году были созданы 5 новых пожарно-спасательных отрядов городской противопожарной службы.

