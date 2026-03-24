24 марта, 15:19

В Москве с 2021 года построили 15 пожарных депо

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Москве в рамках программы "Безопасный город" с 2021 года возвели 15 пожарных депо за счет бюджетных средств. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь объектов составила около 50 тысяч квадратных метров. В сумме они могут вместить 62 спецавтомобиля. Во всех депо были созданы помещения для размещения спецтехники и отдыха сотрудников, учебные кабинеты, пункты связи, залы для занятий спортом и проведения конференций

"На объектах есть помещения для техники и ее обслуживания, а также тренировочные башни со скалодромами, спортивные площадки, учебные пожарные гидранты", – подчеркнул Ефимов.

При этом каждое здание оснащено новейшими системами координации с разными экстренными службами для повышения эффективности взаимодействия.

В частности, депо возвели в Северо-Восточном, Западном, Восточном, Южном, Троицком и Новомосковском округах. Они появились в районах Филимонковском, Коммунарка, Северном, Внуково, Щербинка, Вороново, Даниловском, Краснопахорском, Тропарево-Никулино, Бекасово и Восточном. В ходе работ специалисты применяли энергоэффективные материалы.

Глава гражданского строительства Алексей Александров добавил, что за это время больше всего пожарных станций построили в ТиНАО – 11. В частности, в Троицком административном округе возвели 5 зданий для 14 автомобилей, а в Новомосковском – 6 объектов на 26 машино-мест.

Строительству объектов для обеспечения безопасности горожан в Москве уделяется особое внимание. Современное оборудование помогает быстро реагировать в случае возникновения чрезвычайной ситуации и легко бороться с огнем.

Также для повышения безопасности в столице создается все больше тренировочных площадок для отработки огнеборцами профессиональных навыков. При этом условия там максимально приближены к реальным.

Ранее стало известно, что в прошлом году в Москве возвели порядка 40 промышленно-производственных объектов общей площадью свыше 410 "квадратов". При этом большинство из них построили инвесторы. Строительство новых предприятий стало возможным благодаря столичной поддержке.

