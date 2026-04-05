Работы по реконструкции дорог начались в районе комплекса "Сити-2"

Работы по реконструкции около трех километров дорог начались в районе комплекса "Сити-2" в Москве. Они проводятся за счет Адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Работы пройдут в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца", – цитирует его пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Вице-мэр уточнил, что специалисты приступили к первому этапу, в рамках которого возведут съезды на Третье транспортное кольцо (ТТК), включая съезд с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительный участок дороги вдоль ТТК. Работы улучшат передвижения в "Сити-2", в районе делового центра "Москва-Сити" и на ТТК.

В рамках второго этапа планируется реконструировать улицу Антонова-Овсеенко, которая находится между улицей Подвойского и 1-м Красногвардейским проездом. Также строители проведут работы на Проектируемом проезде № 6672 и на 1-м Красногвардейском проезде.

Затем специалисты займутся транспортной развязкой на перекрестке Шмитовского проезда и ТТК, боковыми проездами вдоль Шмитовского и 2-го Красногвардейского проездов. Более того, они построят тоннель для пешеходов в районе ТТК, приведут в порядок инженерные коммуникации и благоустроят территорию.

Ранее сообщалось, что в районе Южного порта построят двухуровневый транспортный объект. Он объединит метро и автомобильный тоннель. Сверху появятся автомобильные дороги, которые обеспечат подъезд и эксплуатацию создаваемой застройки. При этом транзитное движение будет осуществляться под землей.

