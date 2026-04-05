05 апреля, 19:35

Работы по реконструкции дорог начались в районе комплекса "Сити-2"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работы по реконструкции около трех километров дорог начались в районе комплекса "Сити-2" в Москве. Они проводятся за счет Адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Работы пройдут в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца", – цитирует его пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

Вице-мэр уточнил, что специалисты приступили к первому этапу, в рамках которого возведут съезды на Третье транспортное кольцо (ТТК), включая съезд с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительный участок дороги вдоль ТТК. Работы улучшат передвижения в "Сити-2", в районе делового центра "Москва-Сити" и на ТТК.

В рамках второго этапа планируется реконструировать улицу Антонова-Овсеенко, которая находится между улицей Подвойского и 1-м Красногвардейским проездом. Также строители проведут работы на Проектируемом проезде № 6672 и на 1-м Красногвардейском проезде.

Затем специалисты займутся транспортной развязкой на перекрестке Шмитовского проезда и ТТК, боковыми проездами вдоль Шмитовского и 2-го Красногвардейского проездов. Более того, они построят тоннель для пешеходов в районе ТТК, приведут в порядок инженерные коммуникации и благоустроят территорию.

Ранее сообщалось, что в районе Южного порта построят двухуровневый транспортный объект. Он объединит метро и автомобильный тоннель. Сверху появятся автомобильные дороги, которые обеспечат подъезд и эксплуатацию создаваемой застройки. При этом транзитное движение будет осуществляться под землей.

"Новости дня": путепровод над Южной рокадой улучшит транспортную доступность ЮАО

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

