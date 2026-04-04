Двухэтажный транспортный тоннель построят в районе Южного порта

Двухуровневый транспортный объект построят в районе Южного порта в Москве. Он объединит метро и автомобильный тоннель, рассказал Москве 24 заммэра столицы, глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

"Помимо того, что строим станцию метро на действующей линии, прямо над ней будет проходить автомобильный тоннель. <…> Технологически это будет один тоннель с двумя этажами", – сказал он.

По словам вице-мэра, сверху появятся автомобильные дороги, которые обеспечат подъезд и эксплуатацию создаваемой застройки. При этом транзитное движение будет осуществляться под землей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она будет достроена в 2026 году. На данный момент проложен пятый, завершающий участок трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Кроме того, на этом участке построены четыре искусственных сооружения, включая один из самых сложных объектов будущей магистрали – путепровод через МЦД-2.

