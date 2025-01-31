Депутат Останина: участникам СВО нужно чаще видеться с женами, чтобы повысить рождаемость

31 января, 08:43Политика
Фото: 123RF/nuzza1
Участникам СВО нужно чаще видеться с женами, чтобы повысить рождаемость в России, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Об этом сообщает News.ru.
Обсуждение инициативы комитета прошло совместно с министерством обороны. По словам Останиной, молодые люди, участвующие в СВО, находятся в репродуктивном возрасте. В связи с этим она предложила давать военным десятидневный отпуск раз в полгода, чтобы они смогли видеться с женами.
"Это повысит рождаемость. Мы знаем, это очень мощный стимул", – отметила депутат.
Кроме того, комитет обсудил с ведомством поддержку регионов, где рождаемость находится на низком уровне. В качестве демографической меры было предложено на каждого последующего ребенка увеличивать материнский капитал.
"Сегодня надо вернуть материнский капитал на первого ребенка и в прогрессии увеличить сумму на двух-трех последующих детей", – уточнила Останина.
Также она подчеркнула, что молодое поколение в нынешних реалиях должно иметь возможность реализовывать себя в профессиональном и человеческом плане.
Ранее Владимир Путин призвал создать условия для перелома демографической ситуации. Он заявил, что это "сложная задача" с учетом глобального демографического кризиса.
Между тем число многодетных семей в России планируется увеличить более чем до 2,7 миллиона. По результатам реализации стратегии ожидаемая продолжительность жизни достигнет отметки 81 год.
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