Депутат Останина: участникам СВО нужно чаще видеться с женами, чтобы повысить рождаемость

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Участникам СВО нужно чаще видеться с женами, чтобы повысить рождаемость в России, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Об этом сообщает News.ru.

Обсуждение инициативы комитета прошло совместно с министерством обороны. По словам Останиной, молодые люди, участвующие в СВО, находятся в репродуктивном возрасте. В связи с этим она предложила давать военным десятидневный отпуск раз в полгода, чтобы они смогли видеться с женами.

"Это повысит рождаемость. Мы знаем, это очень мощный стимул", – отметила депутат.

Кроме того, комитет обсудил с ведомством поддержку регионов, где рождаемость находится на низком уровне. В качестве демографической меры было предложено на каждого последующего ребенка увеличивать материнский капитал.

"Сегодня надо вернуть материнский капитал на первого ребенка и в прогрессии увеличить сумму на двух-трех последующих детей", – уточнила Останина.

Также она подчеркнула, что молодое поколение в нынешних реалиях должно иметь возможность реализовывать себя в профессиональном и человеческом плане.

Ранее Владимир Путин призвал создать условия для перелома демографической ситуации. Он заявил, что это "сложная задача" с учетом глобального демографического кризиса.

Между тем число многодетных семей в России планируется увеличить более чем до 2,7 миллиона. По результатам реализации стратегии ожидаемая продолжительность жизни достигнет отметки 81 год.