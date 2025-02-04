Житель Твери отказался расплатиться в магазине и припугнул охранника зажигалкой

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Полиция задержала жителя Твери, который решил уйти из магазина, не оплатив товар. При этом, когда охранник преградил ему путь, он направил на него похожий на оружие предмет, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел в конце января. Посетитель забрал с витрины товар и пытался покинуть магазин, не заплатив за него. Тогда сотрудники торговой точки решили остановить его, но злоумышленник сопротивлялся. После этого в конфликт вмешался охранник, потребовавший оплатить взятый им товар или вернуть его на место. Угрожая охраннику, злоумышленник смог скрыться, похитив продукты.

Полицейские установили личность преступника. Им оказался безработный местный житель. Также выяснилось, что для устрашения персонала он воспользовался сувенирной зажигалкой. Мужчина признал вину, уточнили представители ведомства.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения мужчины под стражу.

Ранее на востоке Москвы пьяный мужчина после неудачной попытки похитить алкоголь стал угрожать продавцам и посетителям магазина пистолетом. Когда росгвардейцы прибыли на место, злоумышленник успел скрыться. Правоохранители нашли его на проезжей части в момент, когда он спорил с автомобилистом.

