В Москве пьяный мужчина угрожал продавцам пистолетом после попытки похитить алкоголь

На востоке Москвы пьяный мужчина после неудачной попытки похитить алкоголь стал угрожать продавцам и посетителям магазина пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ Росгвардии.

Сотрудники службы получили сообщение о происшествии по тревожному сигналу из магазина на Борисовской улице. Когда росгвардейцы прибыли на место, злоумышленник успел скрыться. Правоохранители нашли его на проезжей части в момент, когда он спорил с автомобилистом. Затем сотрудники службы произвели задержание.

По данным ведомства, злоумышленником оказался ранее судимый 52-летний мужчина. Он не смог объяснить причины своего поступка из-за алкогольного опьянения. Злоумышленник был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий. Оружие, которым он угрожал посетителям в магазине, направили на экспертизу.

Ранее мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в Балашихе. Это произошло во время ссоры с женщиной. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а пострадавшей была оказана необходимая медпомощь.

Правоохранители смогли установить личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.