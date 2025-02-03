Семейная пара доставлена в полицию после угроз выкинуть ребенка из окна в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семейную пару доставили в ОМВД после информации об угрозе мужчины выкинуть ребенка из окна на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В ведомстве уточнили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Инцидент произошел в доме на улице Коненкова района Бибирево. Предварительно установлено, что в семейной паре произошел конфликт. В ходе ссоры женщина сообщила в полицию "о якобы имевших место противоправных действиях в отношении ее годовалого ребенка".

По словам источника, мужчина якобы угрожал выкинуть в окно ребенка.

Ранее подмосковные полицейские задержали мужчину с пистолетом в Химках. Инцидент произошел на Молодежной улице. У задержанного жителя Пензенской области изъяли предмет, похожий на оружие, и отправили его на экспертизу.