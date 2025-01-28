Ребенок погиб после падения из окна дома на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Девочка 2021 года рождения погибла после падения из окна квартиры 5-го этажа жилого дома на Душинской улице в Москве, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным следствия, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и выпал из открытого окна, оперевшись на москитную сетку.

Сейчас на месте происшествия находится Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов. Он контролирует работу правоохранителей и экстренных служб.

Вместе с тем обстоятельства смерти девочки устанавливают следователи и криминалисты, сообщили в телеграм-канале столичного СК. По факту инцидента они организовали доследственную проверку. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце августа прошлого года трехлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на четвертом этаже в Москве. Это случилось после того, как родители оставили ребенка без присмотра. По факту случившегося была проведена соответствующая проверка.

