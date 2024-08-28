Ребенок выжил после падения из окна квартиры в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трехлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры на четвертом этаже в Москве. Об этом столичный главк СК РФ сообщил в телеграм-канале.

По данным ведомства, 28 августа ребенок ненадолго остался без присмотра родителей и выпал из окна квартиры, расположенной в доме на улице Барклая. Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему медпомощь.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Также ведомство призвало родителей не оставлять без присмотра маленьких детей, в том числе в помещениях с открытыми окнами, и не разрешать выходить ребенку на балкон без взрослых.

Ранее из окна квартиры на третьем этаже на улице Фабрициуса выпала трехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу, а Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего.

До этого мальчик в возрасте 1 года и 8 месяцев выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на Медынской улице. Пострадавшего ребенка госпитализировали, его состояние врачи оценили как тяжелое. Прокуратура организовала проверку исполнения требований закона о несовершеннолетних.