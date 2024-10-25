Беременная девушка упала с 5-го этажа при попытке спуститься по тюли в Сыктывкаре

Фото: портал мэра и правителства Москвы/Максим Денисов

Девушка упала с пятого этажа при попытке спуститься через балкон по занавеске в Сыктывкаре. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УМВД России по Республике Коми.

По данным ведомства, вечером 24 октября в отделение полиции Сыктывкара поступила информация о том, что с пятого этажа дома на Емальской улице упала 21-летняя женщина. Оказалось, что ее сожитель ушел из дома по делам и закрыл квартиру на ключ. Когда женщина осталась одна, она решила связать тюль в жгут и попытаться вылезти через балкон на улицу, однако не удержалась и упала.

В Минздраве Республики Коми сообщили агентству, что девушка была беременна, поэтому ее госпитализировали. На данный момент, по информации ведомства, она находится в перинатальном центре в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. По версии телеграм-каналов, пострадавшая планировала пойти в пивной бар с подругами, однако сожитель ее не отпустил. Пока эта информация официально не подтверждена.

Ранее мальчик в возрасте 1 года и 8 месяцев выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на Медынской улице Москвы. Пострадавшего ребенка госпитализировали, его состояние врачи оценили как тяжелое. Прокуратура организовала проверку.

