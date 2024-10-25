25 октября, 16:24Происшествия
Беременная девушка упала с 5-го этажа при попытке спуститься по тюли в Сыктывкаре
Фото: портал мэра и правителства Москвы/Максим Денисов
Девушка упала с пятого этажа при попытке спуститься через балкон по занавеске в Сыктывкаре. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УМВД России по Республике Коми.
По данным ведомства, вечером 24 октября в отделение полиции Сыктывкара поступила информация о том, что с пятого этажа дома на Емальской улице упала 21-летняя женщина. Оказалось, что ее сожитель ушел из дома по делам и закрыл квартиру на ключ. Когда женщина осталась одна, она решила связать тюль в жгут и попытаться вылезти через балкон на улицу, однако не удержалась и упала.
В Минздраве Республики Коми сообщили агентству, что девушка была беременна, поэтому ее госпитализировали. На данный момент, по информации ведомства, она находится в перинатальном центре в реанимации в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. По версии телеграм-каналов, пострадавшая планировала пойти в пивной бар с подругами, однако сожитель ее не отпустил. Пока эта информация официально не подтверждена.
Ранее мальчик в возрасте 1 года и 8 месяцев выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на Медынской улице Москвы. Пострадавшего ребенка госпитализировали, его состояние врачи оценили как тяжелое. Прокуратура организовала проверку.
Ребенок упал со второго этажа в торговом центре в ТиНАО