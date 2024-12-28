Директор школы № 1253 заявила, что выпавший из окна ребенок находится в больнице

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Выпавший из окна школы № 1253 ребенок находится в больнице, где ему оказывают помощь. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор образовательного учреждения Наталья Акулова.

Инцидент произошел 26 декабря. По словам директора школы, на уроке педагог обратила внимание, что ребенок ведет себя странно, поэтому связалась с его родителями. При этом, как уточняет Акулова, никакого конфликта с одноклассниками или учителем у него не было.

Когда к школе подходил отец, то школьник внезапно открыл окно и выпал из него. Преподаватель не успела среагировать, добавила директор образовательного учреждения. Сейчас, по словам Акуловой, школа находится на связи с семьей мальчика, которого на скорой увезли в больницу.

"Проводится расследование инцидента правоохранительными органами", – подытожила директор школы.

СМИ также утверждали, что ребенок боялся разговора с отцом.

Между тем в Китае мужчина по фамилии Чжао выбросил свою шестимесячную дочь из окна во время ссоры с супругой. В суде он отрицал вину, настаивая на том, что инцидент был несчастным случаем, однако его все равно приговорили к четырем годам лишения свободы.