11 октября, 14:50Происшествия
Семь человек задержаны по делу об организации подпольного казино в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Семь человек задержаны в Москве по подозрению в незаконной организации подпольного казино в центре столицы. Об этом пишет пресс-служба столичного СКР.
По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно статьи 171.2 УК РФ. По версии следствия, группа лиц арендовала помещение в Посланниковом переулке, где организовала и проводила азартные игры с использованием специального оборудования.
В ходе обысков были изъяты не только игровые автоматы, но и телефоны и планшеты, которые использовались для приглашения игроков. Фигурантам уже предъявили обвинение. Также полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к организации казино.
До этого подпольное игорное заведение обнаружили в исправительной колонии № 14 в Ростовской области. Тогда были изъяты карты, фишки, мобильный телефон и другие предметы. Против осужденного, организовавшего казино, было возбуждено уголовное дело.
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