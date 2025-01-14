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Новости

14 января, 09:00

Происшествия

Новости мира: лесной пожар уничтожил 3 000 гектаров в заповеднике Аргентины

Новости мира: лесной пожар уничтожил 3 000 гектаров в заповеднике Аргентины

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Лесной пожар в национальном заповеднике Науэль-Уапи в Аргентине продолжает бушевать с конца прошлого года. Огонь уже уничтожил свыше 3 000 гектаров леса. Несмотря на прошедший дождь, справиться с возгоранием пока не удается. Власти заверяют, что населенным пунктам пожар не угрожает. Причиной стал удар молнии.

Конгресс США рассматривает законопроект о покупке Гренландии. Сообщается, что инициатива исходит от 10 представителей. Переговоры хотят провести после вступления Трампа в должность президента.

Эко-активисты нанесли оранжевую краску на могилу Чарльза Дарвина в Лондоне. Таким образом они пытались привлечь внимание к изменению климата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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