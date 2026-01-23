Продажи сливочного масла упали в России на 12%

Фото: depositphotos/Dream79

Розничные продажи сливочного масла в России снизились на 12% с января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков.

По словам экспертов, объем продаж упал до 210,4 тысячи тонн. Они считают, что такие показатели связаны с изменением поведения потребителей.

Как подчеркнул гендиректор Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов, россияне начали чаще экономить. Он отметил, что часть граждан полностью отказалась от сливочного масла.

В свою очередь, независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин заметил, что похожая ситуация происходит и с шоколадом. Продукция высокого качества поднялась в цене, а более дешевая не устраивает людей по характеристикам, добавил он.

Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины в России в декабре 2025 года увеличилась на 3,58% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Самыми дорогими стали продукты на Чукотке (18 376,9 рубля) и в Камчатском крае (12 696). Дешевле всего купить еду можно в Мордовии (5 927,1 рубля) и Пензенской области (6 191,4).

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала, что огурцы в России начнут дешеветь к весне. Она указала, что страна увеличивает объем производства овощей закрытого грунта. Кроме того, министерство намерено возобновить льготное кредитование для строительства теплиц.