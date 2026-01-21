Минимальная продуктовая корзина в РФ подорожала на 3,58%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины в России в декабре 2025 года увеличилась на 3,58% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

"Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 347,16 рубля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми дорогими стали продукты на Чукотке (18 376,9 рубля) и в Камчатском крае (12 696). Дешевле всего купить еду можно в Мордовии (5 927,1 рубля) и Пензенской области (6 191,4).

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 703,4 рубля, в Московской области – 7 829,4 рубля, а в Санкт-Петербурге – 8 563,3.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов.

Ранее сообщалось, что капуста стала наиболее подешевевшим продуктом в России в январе 2026 года. Цены на нее в середине месяца снизились на 27,2% по сравнению с прошлым годом.

Также в топ продуктов, стоимость которых опустилась, попали яйца, картофель и лук. В частности, средняя розничная стоимость яиц за год упала на 21,1%, на картофель – также на 21,1%, а на лук – на 16,9%.