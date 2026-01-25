Форма поиска по сайту

25 января, 19:09

Политика
France 24: Киев получил французские дроны Rodeur дальностью 500 км

Украина получила французские дроны Rodeur дальностью 500 км – СМИ

Фото: eos-technologie.com

Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала Киеву несколько ударных дронов Rodeur. Их дальность составляет до 500 километров, сообщает телеканал France 24.

Как отметил глава компании Жан-Марк Зюлиани, модель можно использовать для разведывательных миссий и нанесения ударов по типу дронов-камикадзе. При этом точное число поставленных Киеву дронов не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с американским лидером Дональдом Трампом о поставках ракет к системам ПВО Patriot. По его словам, он обсуждал эту тему во время встречи в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Зеленский указал, что речь шла о ракетах PAC-3.

Между тем Еврокомиссия утвердила соглашение о предоставлении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что 60 миллиардов евро пойдут на военные закупки в пользу Киева, а оставшиеся 30 миллиардов потратят на поддержку бюджета Украины.

При этом страна сможет вернуть долг Евросоюзу, если Россия выплатит "репарации в полном объеме".

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал принятый Еврокомиссией план. Как он отметил, любой, кто считает, что брюссельские кредиты, выданные Киеву, могут быть погашены российскими репарациями, "либо находится в параллельной реальности, либо прячет голову в песок, чтобы избежать столкновения с реальным миром".

