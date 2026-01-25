Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 21:08

Общество

Туберкулез был выявлен у сотрудницы школы в Санкт-Петербурге

Фото: sledcom.ru

Туберкулез был выявлен у сотрудницы одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Приморского района города Богдан Заставный.

"19 января администрации школы № 575 стала известна информация о выявленном заболевании туберкулезом у сотрудницы компании-подрядчика, работающей в школьной столовой мойщицей посуды", – написал он.

Заставный подчеркнул, что все необходимые противоэпидемические мероприятия специалисты провели сразу же. Они продолжаются и сейчас. В школу был направлен врач, помещения полностью продезинфицированы, сотрудников пищеблока обследовали.

Кроме того, медицинские учреждения и Роспотребнадзор разработали план по обследованию всех учеников и сотрудников учебного заведения. Все осмотры были проведены в течение недели.

Глава районной администрации добавил, что сотрудница имела санитарную книжку, а перед началом работы в школе проходила обследование и была допущена к работе. Он отметил, что взял ситуацию под личный контроль. Угроз для жизни и здоровья учеников и сотрудников школы нет.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в школе № 575 Приморского района сообщило о проведении санитарно-эпидемиологического расследования. Также проверку начали следователи, рассказали в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что студент МГЮА попал в больницу с подозрением на туберкулез, а руководство вуза якобы попросило сдать анализы только тех, кто проживает в общежитии, не уведомляя об этом остальных обучающихся.

После этого в МГЮА заявили, что университет находится в постоянном взаимодействии с профильными надзорными органами и действует исключительно в рамках их предписаний. Учреждение сообщило, что студент проживает в общежитии, кроме того, в настоящий момент диагноз не подтвержден. Информацию о "сокрытии данных" и "угрозе распространения инфекции" МГЮА опроверг.

Читайте также


обществорегионы

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика