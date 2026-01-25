Туберкулез был выявлен у сотрудницы школы в Санкт-Петербурге

Фото: sledcom.ru

Туберкулез был выявлен у сотрудницы одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Приморского района города Богдан Заставный.

"19 января администрации школы № 575 стала известна информация о выявленном заболевании туберкулезом у сотрудницы компании-подрядчика, работающей в школьной столовой мойщицей посуды", – написал он.

Заставный подчеркнул, что все необходимые противоэпидемические мероприятия специалисты провели сразу же. Они продолжаются и сейчас. В школу был направлен врач, помещения полностью продезинфицированы, сотрудников пищеблока обследовали.

Кроме того, медицинские учреждения и Роспотребнадзор разработали план по обследованию всех учеников и сотрудников учебного заведения. Все осмотры были проведены в течение недели.

Глава районной администрации добавил, что сотрудница имела санитарную книжку, а перед началом работы в школе проходила обследование и была допущена к работе. Он отметил, что взял ситуацию под личный контроль. Угроз для жизни и здоровья учеников и сотрудников школы нет.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в школе № 575 Приморского района сообщило о проведении санитарно-эпидемиологического расследования. Также проверку начали следователи, рассказали в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что студент МГЮА попал в больницу с подозрением на туберкулез, а руководство вуза якобы попросило сдать анализы только тех, кто проживает в общежитии, не уведомляя об этом остальных обучающихся.

После этого в МГЮА заявили, что университет находится в постоянном взаимодействии с профильными надзорными органами и действует исключительно в рамках их предписаний. Учреждение сообщило, что студент проживает в общежитии, кроме того, в настоящий момент диагноз не подтвержден. Информацию о "сокрытии данных" и "угрозе распространения инфекции" МГЮА опроверг.

