МГЮА приступил к профилактике из-за подозрения на туберкулез у студента

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московский государственный юридический университет (МГЮА) имени Кутафина проводит дополнительные санитарно-профилактические мероприятия из-за студента с подозрением на туберкулез, рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Отмечается, что студент проживает в общежитии, кроме того, в настоящий момент диагноз не подтвержден. Информация о "сокрытии данных" и "угрозе распространения инфекции" не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что студент МГЮА попал в больницу с подозрением на туберкулез, а руководство вуза якобы попросило сдать анализы только тех, кто проживает в общежитии, не уведомляя об этом остальных обучающихся.

"Университет находится в постоянном взаимодействии с профильными надзорными органами и действует исключительно в рамках их предписаний", – подчеркнули в пресс-службе.

Вуз также напомнил, что информирование студентов и работников университета о подобных случаях осуществляется через руководство институтов и администрацию общежитий. Полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые направлены на обеспечения безопасности, проводится при регистрации каждого случая с подозрением на инфекционное заболевание.

Меры реализуются в общежитии, которое расположено по адресу 2-й Донской проезд, дом 7. Они включают проведение дезинфекций помещений, вещей и постельных принадлежностей, а также медицинское обследование проживающих и работников.

"Указанные мероприятия не являются экстраординарными и проводятся строго в соответствии с установленными требованиями, применяемыми во всех аналогичных случаях", – заключили в вузе.

Ранее группа "Черкизово" опровергла сообщения о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в Москве. В компании подчеркнули, что после единичного случая на предприятии проводилась дополнительная санитарная обработка. Согласно предписанию Роспотребнадзора, персонал проходил многоэтапную диагностику на выявление туберкулеза.

