Пульмонолог Тарасенко: туберкулез можно вылечить, но не всегда

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Такое инфекционное заболевание, вызванное микобактериями, как туберкулез, можно вылечить, но не всегда. Об этом "Радио 1" рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.

Специалист рассказал, что туберкулез остается сложным заболеванием, конкретных симптомов которого нет. При подозрении Тарасенко рекомендовал сделать компьютерную томографию, но обязательно по показанию лечащего врача.

"Я лично сам видел тяжелые случаи. В Советском Союзе была разработана очень хорошая технология, но несмотря на это, все равно бывают случаи, не поддающиеся лечению", – добавил врач.

Ранее новую болезнь EVALI, которая возникает из-за вейпов, обнаружили у подростка в Томске. Врачи выявляют заболевание во время прослушивания легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.

Как указал Роспотребнадзор, в настоящее время не существует эффективного лечения такой формы бронхиолита, а заболевание появляется из-за ароматизатора диацетил.

