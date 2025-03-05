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05 марта, 22:17

Общество

ВОЗ заявила об опасности из-за прекращения помощи США в борьбе с туберкулезом

Фото: 123RF/ricochet64

Миллионы людей во всем мире находятся в опасности из-за остановки помощи США в борьбе с туберкулезом. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"За последние два десятилетия услуги по профилактике, тестированию и лечению туберкулеза спасли более 79 миллионов жизней, предотвратив только в прошлом году примерно 3,65 миллиона смертей от самого смертоносного инфекционного заболевания в мире. Этому прогрессу способствовала важнейшая иностранная помощь, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, в частности от USAID", – говорится в сообщении.

Как отметила организация, Вашингтон финансировал почти 25% годовых потреблений, а помощь оценивалась от 200 до 250 миллионов долларов в год. По данным ВОЗ, сокращения спровоцировали риск для 18 государств с наибольшим числом заболеваний туберкулезом, поскольку они зависели от 89% ожидаемого финансирования помощи.

Ранее в городе Канзас-Сити американского штата Канзас была зарегистрирована вспышка туберкулеза. В Депздраве штата рассказали, что болезнь привела к десяткам заражений и минимум двум смертям. Представитель ведомства Джилл Броно уточнила, что первые случаи вспышки зафиксировали в январе прошлого года.

Между тем ФМБА получило патент на портативный анализатор дыхания, способный определить COVID-19, туберкулез и другие болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. Устройство называется "Электронный нос". За несколько минут оно может провести диагностику респираторных инфекций.

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