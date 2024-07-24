Гинцбург: защищающая от туберкулеза вакцина может появиться в РФ в 2025 году

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Защищающая от туберкулеза вакцина должна появиться в РФ в середине следующего года, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.

Он объяснил, что речь идет о препарате, который будет предотвращать не только тяжелые формы заболевания, но и само инфицирование.

Ранее стало известно о случае туберкулеза в МГУ. Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование по факту выявления туберкулеза у студента магистратуры факультета фундаментальной медицины.

Университету выдали предписание о проведении комплекса соответствующих мероприятий. В корпусе и общежитии МГУ провели заключительную дезинфекцию.

