CNN: в Канзасе зафиксирована вспышка заболеваний туберкулезом

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В городе Канзас-Сити американского штата Канзас зарегистрирована вспышка туберкулеза. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на CNN.

В Депздраве штата рассказали, что болезнь привела к десяткам заражений и минимум двум смертям. Представитель ведомства Джилл Броно уточнила, что первые случаи вспышки зафиксировали в январе прошлого года.

На данный момент 67 человек прошли лечение от активной формы туберкулеза, еще у 79 пациентов нашли скрытую форму заболевания. Броно пояснила, что вспышка продолжается, поэтому число заболевших может увеличиться.

О причинах случившегося местные власти пока не предоставили информацию.

Ранее ФМБА получило патент на портативный анализатор дыхания, способный определить COVID-19, туберкулез и другие болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. Устройство называется "Электронный нос". За несколько минут оно может провести диагностику респираторных инфекций.