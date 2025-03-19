19 марта, 13:33Общество
Болезнь вейперов EVALI выявлена у подростка в Томске
Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор Томск"
Новую болезнь EVALI, которая возникает из-за вейпов, обнаружили у подростка в Томске. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
"В Томске уже доказаны случаи заболеваний, возникшие у детей подросткового возраста после употребления подобных курительных смесей. У одного пациента стоит диагноз EVALI, у другого – токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему", – уточнило ведомство.
Как указал Роспотребнадзор, в настоящее время не существует эффективного лечения такой формы бронхиолита, а заболевание появляется из-за ароматизатора диацетил. Он безопасен при употреблении вместе с пищей, однако способен привести к болезни легких, отметило ведомство.
Врачи выявляют заболевание во время прослушивания легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна. Из-за этого болезнь называют также и "попкорновой". Она проявляется в виде воспаления, образования рубцов в легких и сужения бронхиол.
Роспотребнадзор добавил, что держит на контроле точки торговли никотиносодержащей продукции и ведет борьбу с контрафактом.
Минздрав предупреждал о новой болезни от вейпов и электронных сигарет EVALI летом прошлого года. Симптомы заболевания при этом во многом похожи на коронавирус.
У пациентов наблюдаются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. Однако одним из первых симптомов EVALI принято считать нарушение пищеварительной системы.
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