Лидер КПРФ Зюганов предложил отучать школьников от вейпа программой Малахова

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Лидер Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадий Зюганов вместе с главой комитета ГД по защите семьи Ниной Останиной предложил министерству просвещения РФ ввести в российских школах цикл занятий "О вреде вейпов" в рамках предмета "Разговоры о важном". Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают взять за основу программу Андрея Малахова "Опасное увлечение: пар-убийца губит подростков", чтобы объяснить детям и подросткам опасность вейпов.

Кроме того, депутаты считают необходимым уведомлять детей о принятых законах по ограничению продажи вейпов несовершеннолетним. К этому хотят привлечь депутатов Госдумы, которые разработали данный закон.

"Нужно проводить широкую информационно-разъяснительную работу в детской и подростковой среде, рассказывать о последствиях употребления никотинсодержащих жидкостей", – сказано в документе.

Авторы инициативы считают, что в текущих реалиях данные меры являются необходимыми для того, чтобы улучшать здоровье общества. В качестве примера депутаты привели случаи, когда подростки попадали в больницу с серьезными проблемами, которые возникли из-за вейпов.

Владимир Путин 3 февраля подписал закон, согласно которому в России увеличиваются размеры штрафов за продажу табачной и никотиносодержащей продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Штраф для граждан составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1,5 до 2 миллионов рублей. Ограничения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

