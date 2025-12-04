Форма поиска по сайту

04 декабря, 14:47

Общество

"Черкизово" опровергло информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Группа "Черкизово" опровергла сообщения о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что на предприятии подозревают вспышку туберкулеза после выявления инфекции у одного из работников.

"В августе 2025 года у одного из работников предприятия, проходившего медобследование перед операцией, было выявлено заболевание в закрытой форме. Это единственный подтвержденный случай среди сотрудников завода, общее количество которых превышает 1,5 тысячи человек", – рассказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что после данного единичного случая на предприятии проводилась дополнительная санитарная обработка. Согласно предписанию Роспотребнадзора, персонал проходил многоэтапную диагностику на выявление туберкулеза.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время на предприятии нет ни одного работника с подтвержденным диагнозом туберкулеза. Черкизовский мясоперерабатывающий завод работает в штатном режиме и находится в контакте со специалистами Роспотребнадзора.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение заболеваемости туберкулезом в мире в 2024 году впервые с 2020-го после нескольких лет непрерывного роста. В период с 2023 по 2024 год коэффициент заболеваемости снизился на 1,7% и вернулся к уровню 2020-го, когда на 100 тысяч человек приходился всего 131 случай заражения. Общее число новых случаев за 2024-й составило 10,7 миллиона, а годом ранее – 10,8 миллиона.

