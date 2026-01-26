В Госдуме выступили с инициативой убрать лимит по доходу для вычета на ребенка-студента

Фото: depositphotos/Deacons_docs

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила отменить ограничение по доходу в 450 тысяч рублей для предоставления стандартного налогового вычета на ребенка-студента очной формы обучения до 24 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение депутата к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру финансов РФ Антону Силуанову.

По мнению депутата, существующая норма создает несправедливую ситуацию: семья продолжает нести расходы на содержание студента, но государственная налоговая поддержка прекращается только из-за формального превышения лимита.

В предложении уточняется, что порядок подтверждения права на вычет – справка об очном обучении и нахождении на иждивении – меняться не должен. Однако упразднение лимита, как считает Лантратова, упростит администрирование: работодателям не придется отслеживать момент превышения порога и делать перерасчеты.

По мнению Лантратовой, это снизит количество ошибок и споров, особенно при смене работы или наличии нескольких мест трудоустройства. Вычет в этом случае будет применяться ежемесячно до тех пор, пока действуют основания (окончание учебы или достижение возраста).

Ранее в Госдуме предложили временно освободить студентов-бюджетников от оплаты общежития. Данное предложение уже направлено на рассмотрение в министерство науки и высшего образования РФ. В нем депутаты предлагают отменить ежемесячную плату за коммунальные услуги и пользование жилым помещением для этой категории учащихся.