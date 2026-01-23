Москвичи в День студента смогут станцевать на льду и исследовать город

Фото: пресс-служба ВДНХ

Яркие шоу, экскурсии и мастер-классы по фигурному катанию подготовили в Москве ко Дню российского студенчества. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В воскресенье, 25 января, состоится свыше 100 праздничных мероприятий. Они пройдут во всех районах города, в том числе на площадках проекта "Зима в Москве", парках, учреждениях культуры и на ВДНХ. Большинство мероприятий проведут бесплатно.

Например, на городских катках для студентов подготовили насыщенную культурную программу. На ВДНХ гости познакомятся с творчеством исполнителя "Тима ищет свет" и Антона Токарева. На катке на Воробьевых горах вечером можно будет сыграть в керлинг по-русски и другие подвижные игры. Также здесь состоится концерт проекта "Симфомультимедия".

Выпускники творческого лагеря "Молодежь Москвы" и бенд "НЧБ" выступят на катке на Болотной площади. Тем временем на катке Северного речного вокзала 25 января молодые люди смогут бесплатно арендовать коньки, для гостей здесь выступит DJ Nejtrino.

В олимпийском комплексе "Лужники" в честь Дня студенчества пройдет спортивный фестиваль.

Кроме того, на катке рядом со станцией метро "Красногвардейская" можно будет принять участие в конкурсе "Битва факультетов" на самый яркий и необычный наряд. Гостей также пригласят присоединиться к танцевальному батлу на льду под модные сеты диджеев и популярные хиты певца Дмитрия Колдуна.

В Таганском парке студенты старше 18 лет смогут поучаствовать в празднике на льду, а в саду имени Н. Э. Баумана гостей ждут веселые командные игры на льду, эстафеты и танцевальный флешмоб. Анимационная программа пройдет на катке "Серебряный лед".

Вместе с тем на катке "Льдинка" в ландшафтном парке "Митино" состоится мастер-класс по катанию на коньках. Мероприятие рассчитано на посетителей от 5 лет и старше. В парке "Красная Пресня" для гостей также подготовили мастер-класс по фигурному катанию и выступление диджея.

В парке "Сокольники" в воскресенье предусмотрено бесплатное посещение катка "Лед" для всех студентов очной формы обучения и для посетительниц с именем Татьяна. Бесплатным будет и катание на коньках в парке 50-летия Октября.

В столичных парках в День студента также можно поучаствовать в веселых эстафетах и интеллектуальных играх. В ландшафтном заказнике "Теплый Стан" проведут мастер-классы по рисованию, изготовлению ледяных скульптур и декламации. В Доме творчества в Лианозовском парке состоится викторина "Зачетка".

В свою очередь, на главной аллее у центрального входа в Измайловский парк проведут мини-эстафеты, а в Парке Горького – организуют бесплатные прогулки на электробусе и экскурсию "Я люблю тебя, мой старый парк".

На Южном речном вокзале студенты, сдавшие последнюю сессию на отлично, смогут бесплатно получить небольшой кофейный напиток. В местном конференц-зале также пройдут показы фильмов о студенчестве.

Экскурсии и квесты для студентов пройдут в музеях города. В частности, вход в Музей Победы для учащихся дневных и вечерних отделений вузов будет бесплатным.

В Государственном музее обороны Москвы состоится праздничная программа "День студента". Также здесь пройдут мастер-класс "Ветка сирени" и экскурсия по основной экспозиции "Великий подвиг защитников Москвы".

Праздничная программа пройдет и в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени. Вход будет бесплатным для студентов и всех Татьян. Кроме того, здесь состоится квиз-игра "Жирандоль на бобике" по выставке "От портрета до лорнета".

Квест "Студенческие годы космонавтов" проведут в Музее космонавтики. Для каждого вопроса можно будет найти подсказку в самой экспозиции.

В павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ для всех студентов и Татьян будет доступен бесплатный вход на выставку Музея Москвы "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х". Также в музее пройдет лекция "Московское студенчество эпохи оттепели".

Также для студентов и обладательниц имени Татьяна будет бесплатным вход на выставку "Ты выглядишь на все 100!" в павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ (№ 26).

В саду "Эрмитаж" можно посетить фотовыставку проекта "Молодежь Москвы", которая будет работать до 31 января включительно.

Помимо этого, студенты и гости столицы смогут пройтись по новым маршрутам сервиса Russpass:



во время "Зачетной прогулки" они познакомятся с интересными локациями столицы, где можно отлично провести свободное от учебы время;

маршрут "Халявные выходные" подскажет, куда можно сходить по студенческому билету;

для любителей музеев и долгих прогулок подойдет большой двухдневный маршрут "Не только учеба!";

тем, кто всегда находится в поисках знаний, понравится "По центру Москвы с Ломоносовым".

Кроме того, с 23 по 25 января в столице пройдут ледовые шоу, спортивные фестивали, мастер-классы профессиональных фигуристов и художников, экскурсии и многое другое. Мероприятия организуют в рамках проекта "Зима в Москве".

Например, 24 и 25 января на Манежной площади в рамках тематической зоны фестиваля "Усадьбы Москвы" будет работать стилизованный фотосалон. Гости смогут примерить костюмы прошлых эпох и сделать памятную фотографию.