В Японии распустили нижнюю палату парламента в первый день созыва сессии

Нижняя палата парламента Японии официально распущена в первый же день работы очередной 220-й сессии. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение правительства о роспуске зачитал председатель нижней палаты Фукусиро Нукага. Таким образом, сессия вместо 150 дней не проработала и одного дня.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила распустить палату, чтобы провести новые выборы. Причиной названа необходимость узнать мнение народа из-за изменения состава правящей коалиции – Либерально-демократическая партия (ЛДП) сформировала новый союз с право-консервативной "Партией обновления Японии". Ранее эта партия была в оппозиции.

По данным СМИ, Такаити рассчитывает, что высокий рейтинг ее правительства поможет партии улучшить результат выборов 2024 года и получить уверенное большинство в ключевой нижней палате.

Такаити стала новым председателем правящей в Японии ЛДП в октябре 2025 года. Она получила 185 голосов из 341, опередив своего конкурента – сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми – Синдзиро Коидзуми, который набрал 156 голосов. Такаити стала первой женщиной на этом посту в истории страны.