Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером

Фото: ТАСС/EPA/YUICHI YAMAZAKI

Санаэ Такаити была утверждена на должность премьер-министра Японии, став первой женщиной на этом посту в истории страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на News TV Asahi.

Она получила 237 голосов депутатов нижней палаты при необходимых 233. В верхней палате ей не хватило для победы одного голоса из 124. Однако, в соответствии с японским законодательством, кандидат, утвержденный нижней палатой, становится премьер-министром даже при поражении в верхней. Для окончательного решения там пройдет второй тур голосования.

Такаити стала 104-м премьер-министром Японии. Политик известна своими консервативными взглядами. В период работы министром по экономической безопасности она была единственной представительницей кабмина, которая посещала храм Ясукуни, связанный с японским милитаризмом. Однако после избрания главой правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Такаити стала ограничиваться личным пожертвованием в храм.

Политический деятель также входила в ближайшее окружение покойного экс-премьера страны Синдзо Абэ, который называл ее звездой консерваторов. Впервые в правительство Такаити попала в 2006 году, возглавив министерство по делам Окинавы и северных территорий (японское название Южных Курильских островов. – Прим. ред.).

Новый премьер не скрывает своего стремления стать японской версией "железной леди" Маргарет Тэтчер. Ее политическая программа основана на лозунгах "усиления Японии", "возвращения страны на вершину" и "преодоления застоя". Причем особое место в планах Такаити занимает изменение Конституции. В частности, она выступает за официальное признание статуса сил самообороны, предлагая переименовать их в "армию самообороны".

В вопросах безопасности политик акцентирует внимание на укреплении обороноспособности в космосе и киберпространстве, а также поддерживает развитие технологий двойного назначения. Состав нового кабинета министров Японии будет объявлен 21 октября на официальной церемонии утверждения императором Нарухито.

Возможность занять пост премьер-министра страны Такаити получила после избрания главой ЛДП. Об этом стало известно 4 октября. Она получила 185 голосов из 341, опередив своего конкурента – сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми – Синдзиро Коидзуми, который набрал 156 голосов.

Бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил о намерении покинуть пост председателя ЛДП и главы правительства 7 сентября. По данным СМИ, это решение было принято, чтобы избежать раскола в партии. При этом первые сообщения об отставке Исибы начали появляться после провала возглавляемой им ЛДП на выборах в палату советников.

