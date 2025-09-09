Мэр японского Нэмуро предложил возобновить сотрудничество с РФ по сейсмологии

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Мэр японского города Нэмуро Масатоси Исигаки в беседе с ТАСС предложил возобновить сотрудничество с Россией по сейсмологии и наблюдения за цунами.

Он напомнил, что ранее в рамках безвизовых обменов сейсмологи и иные специалисты осуществляли взаимные визиты и геологические наблюдения. В частности, устанавливалось оборудование вдоль островов Тисима (японцы называют так часть Курильских островов на участке от Урупа до Шумшу. В это понятие не входит южная часть Курил. – Прим. ред.), проводился мониторинг на Японском архипелаге, результаты которого страны передавали друг другу.

По словам Исигаки, благодаря этому государства могли оперативно следить за возникновением и приближением цунами, а также обеспечить безопасность жителей РФ и Япония.

При этом мэр считает, что сотрудничество двух стран в области сейсмологии возможно и при нынешнем состоянии двусторонних отношений, так же как и обмены в области культуры и искусства. Он подчеркнул, что это будет способствовать развитию общего будущего.

Ранее японское правительство предупредило о возможном "мегаземлетрясении" в стране в ближайшие годы. Речь идет о Нанкайском желобе на юго-западном побережье Японии. По оценкам специалистов, вероятность землетрясения силой от 8 до 9 баллов в ближайшие 30 лет составляет от 75 до 82%.



Максимальный уровень сейсмической активности может наблюдаться в префектурах Осака, Вакаяма, Кумамото и Миядзаки, а масштабные цунами с волнами до 20 метров могут повлечь экономические потери на триллионы долларов. В связи с этим власти Японии обновили план реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС).